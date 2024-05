Hemsbacher Baustelle auf der B 3 wandert wieder

Seit dem 15. April wird im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe die schadhafte Fahrbahndecke der Bundesstraße 3 zwischen dem nördlichen Ortsausgang von Sulzbach und dem Kreisverkehr südlich von Laudenbach saniert. Auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern und einer Fläche von rund 21 000 Quadratmetern werden die oberen Asphaltschichten erneuert, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und weitere Schäden am Straßenoberbau zu verhindern. Die gesamte Baumaßnahme ist in fünf Bauphasen unterteilt und kann voraussichtlich bis Mitte Juni 2024 abgeschlossen werden, teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Nach dem Abschluss der dritten Bauphase sollen am Donnerstag, 23. Mai, die Arbeiten in der vierten Bauphase beginnen, die voraussichtlich eineinhalb Wochen andauern wird. Bereits am Mittwoch, 22. Mai, werden die Vorbereitungen für die Umleitungsstrecke und zur Absicherung des Baufeldes getroffen, sodass es schon vor dem eigentlichen Baubeginn der vierten Bauphase zu Verkehrseinschränkungen kommen kann.

Wie der Verkehr umgeleitet wird

Innerorts ist in Hemsbach das Ein- und Ausfahren in die Beethovenstraße weiterhin möglich und wird mithilfe einer temporären Ampelanlage geregelt. Ebenso ist das Ein- und Ausfahren in die Richard-Wagner-Straße in Richtung Norden weiterhin möglich.