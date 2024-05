Es geht weiter auf der B3 zwischen Hemsbach und Laudenbach

Beginn der fünften Bauphase

Nach dem Abschluss der vierten Bauphase beginnen am 3. Juni die Arbeiten in der fünften Bauphase. Die fünfte Bauphase betrifft den Abschnitt vom Abzweig B 3 / Richard-Wagner-Straße in Hemsbach bis zum Kreisverkehr südlich von Laudenbach. Auch dieser Abschnitt wird unter Vollsperrung saniert. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.