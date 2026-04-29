Bühnenprogramm

Beim Weinheimer Weststadt Fest gibt es "Bon Jovi" zum Abschluss

Das Bühnenprogramm für das Weststadtfest am 13. Juni steht. Für die Stände kann man sich noch bis 5. Mai anmelden. Wie und wo man sich anmelden kann.

Die Bon Jovi-Coverband Bonshow wird die Veranstaltung mit ihrer Abendperformance beschließen. Foto: Stadt Weinheim
Die Bon Jovi-Coverband Bonshow wird die Veranstaltung mit ihrer Abendperformance beschließen.

Weinheim. Im Westen gibt es wieder etwas Neues: 2026 wird wieder ein Weststadtfest auf der Ahornstraße stattfinden. Am Samstag, 13. Juni, verwandelt sich die Straße zwischen dem sogenannten „Ahornplatz“ (an der OEG-Haltestelle Stahlbad) und der Markus-Gemeinde in eine Festmeile mit vielen Infoständen von Vereinen, Organisationen und Firmen aus der Weststadt. Veranstalter ist wieder der Verein Pro West Weinheim, unterstützt von der Stadt Weinheim. Schon jetzt steht fest, dass das Weststadtfest wieder zum größten Open-Air-Konzert der Bergstraße werden wird – mit rund einem Dutzend Bands, Chören und Gruppen aus Weinheim und Umgebung. Traditionell verzichten alle Bühnenakteure auf eine Gage, weil der Festerlös immer einem guten Zweck zugutekommt.

Viele Weinheimer Tanzgruppen sorgen beim Weststadtfest im Juni für den lokalen Touch. Unser Bild zeigt die AC Fusion Artists. Foto: Stadt Weinheim
Viele Weinheimer Tanzgruppen sorgen beim Weststadtfest im Juni für den lokalen Touch. Unser Bild zeigt die AC Fusion Artists.

Das Weststadtfest beginnt wieder um 11 Uhr und geht bis 22 Uhr. Weinheims Pressesprecher Roland Kern, der zu den Gründungsmitgliedern des Weststadtvereins gehört, hat wieder das Musikprogramm zusammengestellt. „Die Mischung ist so bunt wie Weinheims Westen“, freut er sich. Auf der Bühne am Ahornplatz beginnt das Programm mit Woinem Brass, dem Blechbläserensemble der Musikschule Badische Bergstraße. Während des Auftritts findet dort auch die offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich statt. An der Markuskirche startet das Programm um 11 Uhr mit einem Potpourri von Weinheimer Tanzgruppen. Dort wird am Abend wieder die Bon-Jovi-Coverband Bonshow das Musikprogramm fulminant abschließen. Am Ahornplatz nimmt in diesem Jahr die „Abi Band 86“ diesen Platz ein. Dazwischen liegen jeweils Auftritte aus ziemlich allen populären Musikrichtungen – von Jugendbands bis hin zu Altrockern wie Rolf Guitar Zeitlers „Old Farts on Stage“.

Für Straßenstände, ob für Infos, Werbestände für Vereine und Organisationen oder andere Angebote, gibt es noch ein paar Plätze. Nur die Stände für Essen und Trinken sind vergeben, erklärt Pro-West-Vorsitzende Stella Kirgiane-Efremidou. Wer also noch Interesse hat, kann sich noch bis Dienstag, 5. Mai anmelden bei stellakirgiane@aol.com oder unter der Nummer 0171 5778858.

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