Weststadtfest: Vielfalt „made in Weinheim“

Die Weinheimer Weststadt zeigte sich am Samstag in ihrer ganzen Vielfalt. Und das war nicht nur dem Wetter geschuldet – am frühen Morgen Regen, am Mittag eine steife Brise, die die Zelte der Aussteller wackeln ließ, am Nachmittag herrlicher Sonnenschein. Von Facettenreichtum geprägt war vor allem das Angebot mit einem gut bestückten Flohmarkt, den informativen Ständen von Vereinen, Organisationen und Firmen und dem hochkarätigen Bühnenprogramm – gestaltet von Weinheimer Bands, die mit ihrer Musik für ausgelassene Stimmung bis in die späten Abendstunden sorgten. Elf Stunden lang und auf zwei Bühnen! Das Besondere daran: Die Musikgruppen verzichteten allesamt auf ihre Gage. Denn der Festerlös ist für einen guten Zweck bestimmt – natürlich in der Weststadt.

Feilschen an Flohmarktständen

Schon am Morgen sind die Schnäppchenjäger unterwegs. Das Geschäft an den rund 100 Flohmarktständen in den Seitenstraßen der Ahornstraße brummt. Es wird gefeilscht und gehandelt. „Das gehört doch dazu“, weiß Theresa Löschmann, die an ihrem Stand in der Apfelstraße alles anbietet, was der Haushalt nicht mehr braucht. Zu ihren Füßen: Rehpinscher-Dackel-Mix Buddy. „Er bewacht die Kasse“, lacht sein Frauchen.

Foto: Iris Kleefoot Bei der Kolpingsfamilie hatten die Kinder am Glücksrad ihren Spaß.

Autofrei von Bühne zu Bühne

Das ganze Quartier ist an diesem Tag auf den Beinen. Die Weststädter nutzten bei einem Bummel über die Feiermeile die Gelegenheit für eine großes „Hallo“ von Nachbar zu Nachbar. Autos müssen am Samstag draußen bleiben. Die Gäste in Feierlaune freuen sich, die abgesperrte Ahornstraße für sich zu haben. Die wird begrenzt von zwei Bühnen – eine am Ahornplatz an der OEG-Haltestelle Stahlbad, eine am Ulmenweg auf Höhe der Markuskirche.

Foto: Robert Nagy Tausende Menschen nutzten die Gelegenheit zum Bummeln.

Das ist neu bei der neunten Auflage des Festes, das im Zwei-Jahres-Rhythmus gefeiert wird. Ging die Festmeile bisher bis zur Pappelallee, ist in diesem Jahr schon früher Schluss – damit die Lücken zwischen den diesmal 54 Stände nicht gar so groß sind. „Das hat sich bewährt“, zieht Weinheims Pressesprecher Roland Kern noch am Abend erste Bilanz. Wie von Anfang an hat er das Programm für die Bühnen zusammengestellt – mit dem Gespür für Talent „made in Weinheim“. Er schwärmt von der einstündigen Tanzshow mit Beiträgen der TSG-Tanzabteilung, von TSG Ballet Dance, der AC Belleydancer/Fusion Artists, von Assada Oriental und Groove 68. „Ein absoluter Höhepunkt“, ist er sich sicher. Während Kern die Bands an der Markuskirche anmoderiert, ist Holger Mattenklott sein Pendant am Ahornplatz. Es läuft wie am Schnürchen, auch dank der guten Vorarbeit des Weststadtvereins „Pro West“ unter der Leitung von Stella Kirgiane-Efremidou und ihren Stellvertretern Michele Vetere und Jörn zur Brügge.

Foto: Iris Kleefoot „Exact“-Frontsängerin Laetitia Hofmann sang vom Biertisch herunter.

Spontaner Auftritt

Die rührige Vorsitzende ist überall gefragt: Beim Fassbieranstich zur offiziellen Eröffnung mit Oberbürgermeister Manuel Just zeigt sie ihre zupackende Seite, ihr stimmliches Talent wirft sie beim Auftritt mit „Bluesdoc“ Ulf Wittenberg in die Waagschale – als Überraschungsgast mit einem griechischen Volkslied. Der spontane Auftritt steht stellvertretend für die kulturelle Vielfalt der Weststadt, die sich an den Ständen entlang der Ahornstraße zeigt. Der Duft von gegrillten Bratwürsten vermischt sich mit dem von türkischen und orientalischen Spezialitäten. Man prostet sich mit Woinemer Bier und Bergsträßer Wein zu.

Foto: Iris Kleefoot Werbung in eigene Sache machten die Weinheimer Funkamateure, an deren Stand man seinen Namen morsen konnte.

Werbung für Vereine

Im Hof der Familie Götz serviert die Kolpingsfamilie Schupfnudeln mit Sauerkraut. Die kleinen Gäste dürfen am Glücksrad drehen, an dem die siebenjährige Leni mit ihren Freunden Süßigkeiten verteilt. Gleich gegenüber an der Ecke zum Eschenweg macht die Freiwillige Feuerwehr mit roten Luftballons auf sich aufmerksam. Hier darf man einen Blick ins Innere von zwei Löschfahrzeugen werfen. Auf der Hüpfburg toben die Kleinen. „Wir machen auf den Tag der offenen Tür aufmerksam“, erklärt Aylina Schneider von der Jugendfeuerwehr. Der ist am Sonntag, 23. Juni, am Feuerwehrzentrum.

Ebenfalls Werbung in eigene Sache machen die Weinheimer Funkamateure. An ihren Stand morst die 21-jährige Emelie ihre Namen und wird gleich zur UKW-Tagung mit Vorträgen, Ausstellung und Funkflohmarkt vom 6. bis 8. September in und um die Dietrich-Bonhoeffer-Schule eingeladen.

Mitmachen heißt es auch am Stand der Verkehrsprävention Heidelberg. „Darf ich Sie betrunken machen?“, fragt Polizist Michael Grab augenzwinkernd und setzt seinem Gast die „Rauschbrille“ auf. Die simuliert 1,1 Promille im Blut. Damit ist Treffsicherheit schier unmöglich, wie sich beim Einschlagen eines Nagels in ein Holzbrett zeigt. Wer sein Verkehrswissen prüfen möchte, greift zur VR-Brille. Dank Virtual Reality lassen sich knifflige Verkehrssituationen anschaulich durchspielen.

Foto: Robert Nagy Bei Einlagen vor der Bühne zeigte der Nachwuchs rhythmisches Gespür und tänzerisches Können.

Die Menge tanzt

Am Abend steht die Musik dann ganz im Mittelpunkt des Weststadtfestes. „Weinheim, wo seid ihr?“, ruft Alexander Barth in die Menge. Der Sänger der Bon-Jovi-Tribute-Band „Bonshow“ ist ein alter Bekannter auf der Bühne, und das nicht nur, weil er selbst in der Weststadt aufgewachsen ist. Mit seiner Band wird er seit Jahren als Hauptact zum Abschluss des Festes gefeiert.

Foto: Iris Kleefoot Die Feuerwehr machte Werbung für ihren Tag der offenen Tür am 23. Juni.