Was beim Weststadtfest in Weinheim geboten sein wird

Am Samstag (15. Juni 2024) steht in diesem Jahr in Weinheim wieder das Weststadtfest auf dem Programm. Organisiert vom Weststadtverein Pro West, kehrt das Fest im Zwei-Jahres-Turnus zurück und bietet erneut ein beeindruckendes Straßenfest auf der Ahornstraße mit zwei Musikbühnen. Die Bühnen werden mit einer Vielzahl von Weinheimer Bands, Gruppen und Formationen besetzt sein, die das Musikprogramm bereichern, schreibt die Stadt in einer Pressemit6teilung.