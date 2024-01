Hornbach

Bühne wird zur „Fastnachts-Flimmerkiste“

Unter dem Motto „Wer will schun dehom vorm Fernseh sitze, des beschde Programm gibt’s bei de Schloofmitze“ sorgen die Hornbächer Schloofmitze für einen gelungenen Start in die fünfte Jahreszeit. Was es alles zu sehen gab.