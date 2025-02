Bensheim: Außenspiegel abgetreten - 20 Fahrzeuge von Unbekannten beschädigt 

Bensheim. Unbekannte haben gegen 6 Uhr am Samstagmorgen etwa 20 Fahrzeuge in der Lammertsgasse in Bensheim beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die linken Außenspiegel der Fahrzeuge abgeschlagen oder abgetreten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06251 8468 0 entgegen. (dls)