Bensheim: Mann überfallen, gefesselt und ausgeraubt

Ein Raubüberfall am helllichten Tag mitten in Bensheim: Am Freitagnachmittag (31. Mai 2024) wurde ein Mann gegen 15.10 Uhr an seiner Wohnungstür im Karl-Kreuzer-Weg überfallen. Mehrere Unbekannte überwältigten den Mann, fesselten ihn und flüchteten anschließend mit einem Auto vom Tatort. Die Ermittlungen zum Diebesgut und dem genauen Tathergang dauern laut Polizeiangaben derweil an.