88-Jähriger in seiner Wohnung überfallen

Kassel (dpa/lhe) - Drei Männer haben einen 88-Jährigen in seinem Haus überfallen und ausgeraubt. Sie schlugen und fesselten den alten Mann, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Dienstag berichtete. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht nach Zeugen.

Die drei Unbekannten klingelten laut Polizei am Montagabend gegen 20 Uhr am Haus des Seniors am Friedhof Oberzwehren und griffen ihn «völlig unvermittelt und rücksichtslos» an. Unter anderem sollen sie den 88-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Sie durchsuchten das Haus und erbeuteten Wertsachen, mit denen sie aus dem Haus flüchteten. Das Opfer konnte sich kurze Zeit später selbst befreien und mithilfe eines Nachbarn die Polizei alarmieren.