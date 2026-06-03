Großfeuer

Bergstraßenhalle Laudenbach: Feuerphänomene und Hintergründe

Pyrolyse, Backdraft oder Flashover: Hier gibt es Erklärungen dieser Begriffe.

Das Dach der Halle ist komplett verbrannt. Foto: Feuerwehr Laudenbach
Das Dach der Halle ist komplett verbrannt.
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 9,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-25%

89,88 €

im Jahr

  • Statt 119,88 € nur 89,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Noch viele offene Fragen nach Brand von Bergstraßenhalle in Laudenbach 
Gerichtliches Nachspiel?

Noch viele offene Fragen nach Brand von Bergstraßenhalle in Laudenbach 

Nach dem Brand der Bergstraßenhalle vor gut vier Wochen dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft noch immer an.

31.03.2026

Großbrand in Bergstraßenhalle: Erste Hinweise auf Brandstiftung
Kriminalpolizei

Großbrand in Bergstraßenhalle: Erste Hinweise auf Brandstiftung

Nach dem verheerenden Feuer in der Laudenbacher Bergstraßenhalle verdichten sich Hinweise auf eine mögliche Straftat. Was mehrere unabhängige Quellen unserer Redaktion berichteten:

01.03.2026

Flammen über Laudenbach: Feuerwehr kämpft gegen Großbrand in Bergstraßenhalle 
Fotostrecke

Flammen über Laudenbach: Feuerwehr kämpft gegen Großbrand in Bergstraßenhalle 

Mit Drehleitern und Teleskopmast, Atemschutzgeräten und Löschstrählen kämpften 120 Feuerwehrleute gegen den verheerenden Brand in der Bergstraßenhalle.

01.03.2026

Großbrand Laudenbacher Bergstraßenhalle: Erste Schätzung zum verheerenden Schaden
Feuerwehr (mit Video und Fotostrecke)

Großbrand Laudenbacher Bergstraßenhalle: Erste Schätzung zum verheerenden Schaden

Nach dem Großbrand in der Laudenbacher Bergstraßenhalle folgt die nächste, womöglich katastrophale Nachricht.

28.02.2026

Laudenbach erhält Zuschuss von sechs Millionen Euro
Laudenbach

Laudenbach erhält Zuschuss von sechs Millionen Euro

So richtig daran geglaubt hatte niemand mehr in Zeiten von Sparbeschlüssen. Doch das Wunder ist geschehen. Laudenbach bekommt einen sehr hohen Bundeszuschuss für die Sanierung der Bergstraßenhalle.

13.03.2024