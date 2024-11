Besuch in Weinheim und Hemsbach: Besondere Momente mit Iris Berben

Iris Berben war am Wochenende zu Gast in den Kinos von Alfred Speiser in Hemsbach und Weinheim. Die berühmte Schauspielerin war ein wahrer Publikumsmagnet, fesselte die Menschen, begeisterte und machte nachdenklich. Am Samstagabend in der Brennessel sahen die Besucher nach der Auszeichnung der Schauspielerin mit der „Blaugelben Brennessel“ gemeinsam mit ihr den Film „Kreis der Wahrheit“.