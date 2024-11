Iris Berben besucht Weinheims Kino-Chef Speiser

Es war ein wahrhaft beeindruckender Abend im Hemsbacher Brennessel-Kino. Ein Abend ohne roten Teppich und ohne großes Brimborium, dafür – oder gerade deshalb – ein Abend voller Tiefgang und Charme, an dem die Besucher auf Tuchfühlung gehen konnten mit einem der großen Stars des deutschen Schauspiels; Iris Berben hatte am Samstag den Weg in das Hemsbacher Programm-Kino gefunden, um dort die „Blaugelbe Brennessel“ für ihre außerordentlichen Verdienste im Arthouse-Kino entgegenzunehmen.