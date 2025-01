Weinheimer Kinobetreiber haben Corona-Schock verdaut - und blicken optmistisch in die Zukunft 

Weinheim/Hemsbach. Das Moderne Theater in Weinheim ist mehr als ein Kino – es ist Erlebnis, Nostalgie und Familiengeschichte. Betreiber Alfred Speiser überzeugt immer wieder mit erfolgreichen Veranstaltungen. Doch seit Corona ist nichts mehr so, wie es mal war. Kleinere Kinos kämpfen ums Überleben. Auch bei Familie Speiser plant man strukturelle Veränderungen, um den Kinofreunden weiter ein attraktives Programm zu bieten. Gemeinsam mit unserer Redaktion schauen Alfred Speiser und sein Sohn Dominic auf das Kinojahr 2024 zurück und geben Einblicke, was sie dieses Jahr vorhaben – sowohl im Modernen Theater als auch in der Hemsbacher „Brennessel“.