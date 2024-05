Weinheims Kinochef Alfred Speiser bereitet Übergabe an Sohn vor

Wenn es einen Film gibt, dessen Titel auf die aktuelle Situation von Alfred Speiser passt, dann ist es der Klassiker „Wenn der Vater mit dem Sohne“ mit Heinz Rühmann aus dem Jahr 1955. Speisers Sohn Dominic (41) wirkte schon seit zehn Jahren im Hintergrund rund um das Moderne Theater in Weinheim und „Die Brennessel“ in Hemsbach mit, nun aber rückt er von der zweiten in die erste Reihe, und seine Ehefrau Anita (40) ist sogar Theaterleiterin.

Übergabe vorbereiten

„Es fügt sich was zusammen“, sagt Alfred Speiser. Für den 72-jährigen Kinobetreiber, der 1986 das „Moderne Theater“ übernahm und zu einem beliebten Familienkino mit zahlreichen Event-Angeboten machte, ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Übergabe in jüngere Hände vorzubereiten. Bevor eine komplette Übernahme durch seinen Sohn und dessen Frau erfolgt, soll Dominic allerdings noch an anderen Orten Kinoluft schnuppern und seine Kenntnisse der Branche vertiefen. Zum Beispiel durch ein Praktikum im Traumpalast-IMAX-Kino in Leonberg, wo es mit 39 mal 21 Metern die größte Kinoleinwand der Welt gibt. In Sinsheim kann der Sohn Einblick in die guten Verleihbedingungen einer Kino-Genossenschaft erhalten.

Foto: Fritz Kopetzky Die Zukunft des Weinheimer Familienkinos ist gesichert.

Schon jetzt ist indessen klar: Das Heranführen der nächsten Generation ist ein klares Zeichen dafür, dass Speisers optimistisch in die Weinheimer Kino-Zukunft blicken; passenderweise in jenem Jahr, in dem das „Moderne Theater“ 100 Jahre besteht.

Am 25. Dezember 1924 lief im ehemaligen Tanzsaal des Cafés Vogel der erste Stummfilm und entfachte in Weinheim die Begeisterung für das Lichtspieltheater, das zum Freizeitrenner für viele nachfolgende Generationen wurde.

Open-Air-Kino An Pfingsten veranstalten Dominic und Alfred Speiser vom 17. bis 19. Mai (Einlass: 19.30 Uhr) zusammen mit der DLRG im Waldschwimmbad Wald-Michelbach das früheste Open-Air-Kino des Jahres. Gezeigt werden am 17. Mai „Rehragout-Rendezvous“, am 18. Mai „Die Schule der magischen Tiere III“ und am 19. Mai „Die einfachen Dinge“. In der vorletzten Juli-Woche sind Speisers bei einer Kino-Veranstaltung der Weinheimer Stadtwerke in der Waid mit von der Partie. Eine Woche nach der Hemsbacher Kerwe gibt es am Wiesensee Open-Air-Kino. Ende August werden in den Steinbachwiesen in Fürth Filme unterm Sternenhimmel gezeigt.

Aufgaben der Theaterleiterin

Als Generationenkino versteht sich der Standort in der Zweiburgenstadt heute mehr denn je mit Angeboten für Kinder, mit Familienprogramm, einem monatlichen Kaffee-Kino für Senioren, Angeboten für Vereine und die Möglichkeit, private Feierlichkeiten mit einem Kinobesuch als geschlossene Gesellschaft zu krönen. Rund um die Dienstpläne, um die Disposition, um die Durchführung von Veranstaltungen, Jubiläen und Events von Vereinen ist nun Theaterleiterin Anita Speiser verantwortlich. Den kaufmännischen Bereich hat Alfred Speiser an die gelernte Einzelhandelskauffrau abgegeben. Das Gesicht des „Modernen Theaters“, mit dem seine Person schon immer verknüpft ist, wird er indessen bleiben.

Außer Alfred Speiser wird nun aber auch sein Sohn öfter an der Popcorn-Maschine stehen, die Speisers Ende der 80er-Jahre als besondere Marketingidee einführten. „Ich war bisher vor allem mit der Betreuung der Homepage beschäftigt, habe beim Aufbau fürs Open-Air-Kino geholfen und die Anträge für wichtige Förderungen der Brennessel bei Europa Cinema, beim Bundeskultusministerium und bei der MFG Filmförderung Baden-Württemberg vorbereitet“, sagt Dominic Speiser. Er wurde in einer Kinofamilie groß, ging aber nach dem Abitur, das er 2001 am Werner-Heisenberg-Gymnasium absolvierte, beruflich zunächst andere Wege und war zuletzt 15 Jahre bei einer Sicherheitsfirma beschäftigt.

Foto: Fritz Kopetzky Hereinspaziert ins Moderne Theater in Weinheim.

Dass Alfred Speiser die Übergabe des Unternehmens in einer schwierigen Zeit vorbereitet, ist nicht von der Hand zu weisen. „Wir brauchen vor allem im Actionbereich wieder mehr Filme. Der Rückgang der Produktion in Hollywood macht der Branche allgemein zu schaffen“, sagt Speiser. Es laufe allerdings in Amerika wieder an. Man habe zudem erkannt, dass das Kino-Geschäft vor Streamingdiensten erfolgen muss, um das ganze Besucherkontingent für einen Film abzuschöpfen. „Ich rechne mit einer deutlichen Verbesserung im kommenden Jahr“, fügt er hinzu. Seinem Thronfolger wird der Weinheimer Kino-König später ein gut bestelltes Haus übergeben. Die drei Säle „Chic“, „Charme“ und „Cherie“ bilden neben dem Foyer, einem Bewirtungsraum und einer Terrasse – dem Kinogarten – die Grundlage für ein variables Programm- und Veranstaltungsangebot. Bequeme Sitze und eine gute Tontechnik machen den Kinobesuch zu einem Genuss.

Bald Lasertechnik?