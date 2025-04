Bildungslotsen Weinheim: „Manchmal fehlen mir die Worte“  

Weinheim. Sprache ist der Schlüssel zu Bildung und Teilhabe – doch was passiert, wenn dieser Schlüssel schwer zu finden ist? Für viele Kinder, die neu in Deutschland sind oder deren Familiensprache nicht Deutsch ist, kann der Schulalltag eine große Herausforderung darstellen. Ohne die nötigen sprachlichen Grundlagen fällt es schwer, dem Unterricht zu folgen, Kontakte zu knüpfen oder sich sicher in der Schule zu bewegen.