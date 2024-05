Wer hat Otto von Bismarck neu eingekleidet? Der einstige Reichskanzler schwenkte am Samstag in Weinheim in einer pinken Warnweste die Regenbogenfahne. Eine Vermutung, wer für den Lausbubenstreich verantwortlich ist, gibt es natürlich ...

Für die Weinheimer Feuerwehr war dies nicht der erste Einsatz an dem Soldaten. Bereits im Jahr 2022 rückte die Drehleiter während des Besuches der Corpsstudenten aus, um eine Schärpe zu entfernen. Auch im Juli zierte eine solche den einstigen Reichskanzler. Öfter mal was Neues: „Anders als in den Jahren zuvor, war es diesmal keine Schärpe, sondern eine pinke Weste und eine Regenbogenfahne“, schreibt die Weinheimer Feuerwehr per Pressemitteilung.