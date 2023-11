Mann will israelische Fahne in Hanau anzünden

Hanau (dpa/lhe) - Auf dem Marktplatz in Hanau ist erneut versucht worden, eine dort gehisste israelische Fahne zu beschädigen. Dank schneller Zeugenhinweise sei ein 25-Jähriger vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Zeugen hätten am Mittwochabend mitgeteilt, dass ein junger Mann versuche, die Fahne anzuzünden. Er habe wenige Minuten später in der Innenstadt gestellt werden können.