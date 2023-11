Tatverdächtige nach Diebstahl israelischer Fahnen ermittelt

Hanau (dpa/lhe) - Gleich zweimal sind in den vergangenen Tagen in Hanau israelische Fahnen heruntergerissen und entwendet worden, die am Marktplatz aufgehängt worden waren. Der Staatsschutz der Polizei und die Staatsanwaltschaft Hanau haben jetzt nach eigenen Angaben zwei Tatverdächtige ermittelt. Dabei handle es sich um einen 18-jährigen Jugendlichen und einen 20 Jahre alten Mann, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Bei dem 18-Jährigen habe es am Dienstagmorgen eine Wohnungsdurchsuchung gegeben. Dabei seien verschiedene Beweismittel sichergestellt worden, die den Tatverdacht erhärteten.