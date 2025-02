Rauschgift-Diebstahl: Drei Tatverdächtige ermittelt

Kassel/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat drei Männer wegen des Verdachts auf Rauschgiftkriminalität festgenommen. Die drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 29 und 38 Jahren sollen im August vergangenen Jahres in eine sogenannte Bunkerwohnung in Kassel eingebrochen und dort Cannabis und Kokain in nicht geringen Mengen gestohlen haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ihnen wird vorgeworfen, die erbeuteten Betäubungsmittel danach weiterverkauft zu haben.