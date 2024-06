Diebstahl von Baumaschinen: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Rostock (dpa) - Bei der bundesweiten Fahndung zu einer mutmaßlichen Diebesbande sind in Hessen zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Gegen beide wurde am Mittwoch Haftbefehl erlassen, sie sitzen nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Rostock am Freitag mitteilte. Die Männer im Alter von 44 und 36 Jahren waren am Dienstag festgenommen worden.