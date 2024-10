Mit fünf Fahrzeugen und 17 Helfern rückt die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in der Edelsteinstraße in Schriesheim aus: „Um 10.25 Uhr kam die Alarmierung“, sagt Kommandant Oliver Scherer. Während ein höher gelegener Hydrant für eine Wasserversorgung angezapft wird, machen sich die ersten Helfer mit Atemschutzmasken bereit, in das Haus zu gehen.