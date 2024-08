"Brothers and Others" feiern 25 Jahre Freundschaft mit der "Blackwater Band"

Das langgezogene niedrige Steinhaus mit seinem hellblauen Holzzaun sieht schon von außen sehr gemütlich aus. Es liegt bei Dungarvan direkt neben der N 25. Als Karl und Erich Fading, Manfred Papp und Torsten Roschlaub im Mai 1999 die Küstenstraße im Süden Irlands befuhren und zum ersten Mal die Aufschrift „The Marine Bar“ an dem Haus lasen, wussten sie nicht, dass hier eine lange Bandfreundschaft beginnen würde. Jetzt, 25 Jahre später, kamen die Musiker von „Brothers & Others“ wieder – mit ihren Instrumenten und einer Freundschaftsurkunde im Gepäck.

„Als wir damals anhielten, rollte Christy O’Neill gerade ein leeres Fass Guinness über den Hof“, erinnert sich Manfred Papp, als ob es gestern gewesen wäre. „Wir hatten gelesen, dass es an dem Abend Livemusik in der Marine Bar geben würde; und fragten einfach, ob wir auch auftreten durften. Christy hatte nichts dagegen, und es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.“

Publuft schnuppern

O’Neills Blackwater Band war in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten sogar noch öfter in Weinheim als „Brothers & Others“ (B&O) auf der Grünen Insel. Gleichwohl war klar, dass man zum silbernen Bandjubiläum bei der zehnten Irlandreise wieder mal ordentlich Publuft schnuppern und die gewachsene Bandfreundschaft gebührend feiern wollte.

Am 23. Juli machten sich die Fading-Brüder zusammen mit Papp und Roschlaub im Wohnmobil auf die 600 Kilometer lange Strecke nach Irland. Wegen eines technischen Defekts auf der Fähre, die Reisende von Dünkirchen in Frankreich nach Rosslare in Irland bringt, verzögerte sich die Überfahrt um zwölf Stunden. Doch der wieder einmal herzliche Empfang der irischen Freunde ließ die Strapazen der Anreise schnell vergessen. Schon am Abend des Ankunftstages saßen die Musiker in der Marine Bar und steuerten vier Stücke zur Folksession bei.

Foto: Manfred Papp So eng und gemütlich geht es bei den Sessions in der Marine Bar zu.

Jubiläums-Session

Dass die Zeit vergeht, aber die Liebe zur Musik ein festes Band zwischen den Sängern, Gitarristen, Bodhran- und Fiddle-Spielern knüpfte, zeigt sich auf Bildern einer Freundschaftsurkunde, die Erich Fading am 28. Juli bei der Jubiläums-Session in der Marine Bar überreichte. Sie zeigen beide Bands vor 25 Jahren. Fading und Christy O’Neill hielten kurze Ansprachen, ehe es musikalisch unplugged weiterging.

Bei ihrer ersten Reise hatten „Brothers & Others“ 1999 Städte und kleinere Orte bereist, die in Irish-Folk-Stücken aus ihrem Repertoire vorkamen. Nun, bei der zehnten Reise, ließ ein Gig einen kurzen Abstecher nach Ardmore machen, wo im Biergarten des Round Tower Hotels auch internationale Hotelgäste viel Applaus für „B&O“ spendeten. Neben Irish Folk bot die Band auch wie gewohnt Stücke von Simon & Garfunkel, Neil Young oder Crosby, Stills, Nash and Young. Diese musikalische Mischung kommt auch in den irischen Pubs immer wieder gut an.

Foto: Manfred Papp

Die Mitglieder der Blackwater Band erwiesen sich einmal mehr als hervorragende Gastgeber. Bandfrau Caroline King begleitete die Besucher aus Deutschland an die Küste zu einem Boardwalk bei Youghal. Am darauffolgenden Tag staunten Fadings, Papp und Roschlaub beim Besuch der Rinderfarm des Blackwater-Fiddle-Spielers Kieran McCabe über 180 Milchkühe auf saftigen Weiden.

Am Abend durften die B&O-Musiker in einem Pub in der Innenstadt von Dungarvan mal ausnahmsweise ihre Instrumente eingepackt lassen und konnten zwei Iren zu Gitarre und Fiddle zuhören. Am 31. Juli hieß es schließlich Abschied von Christy O’Neill und der Blackwater Band nehmen. Doch in gut drei Monaten gibt es bereits ein Wiedersehen.