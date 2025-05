Bücher- und Medienflohmarkt in Hemsbach 

Hemsbach. „Das klingt aber spannend“, sagt ein kleines Mädchen und greift nach einem Buch. „Aber du hast doch schon so viele Bücher“, stöhnt der große Bruder, „so viele lese ich in zehn Jahren nicht!“ Bücherwurm und Lesemuffel in einer Familie? Mutter Karin Lämmer lacht. Beiden habe sie viel vorgelesen, sie habe versucht, den Nachwuchs für Literatur zu begeistern. „Man steckt halt nicht drin“, sagt sie und greift im nächsten Moment selbst nach einem Roman und erklärt: „Ich brauche Lesematerial für den Sommerurlaub.“