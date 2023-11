Viel neuer Lesestoff in der Bücherei Weiher

Ein Ort der Begegnung, des Träumens, Entdeckens und Lernens – den bietet die Katholische Öffentliche Bücherei Herz-Jesu (KÖB) in Weiher, und zwar ganzjährig. Stolz aber konnten die Leiterin Andrea Stadler und ihr Team an diesem Tag sein.

Denn den ehrenamtlichen Akteuren war es gelungen, im Pfarr- und Jugendheim unzählige Menschen zur Buchausstellung zu versammeln. Aktuell zählt die Einrichtung über 150 Stammleser. „Wir wollen die Menschen für Geschichten und Bücher begeistern, sie zum Schmökern, aber auch zum Austausch untereinander anregen“, erklärte Stadler, die diese administrative Mammutaufgabe in ihrer Freizeit stemmt, aber im Gespräch mit der OZ abwiegelte: „Ich mache das gerne. Ich möchte den Menschen in Weiher etwas bieten. Wir wollen den Standort für Familien attraktiv gestalten.“

Mehr als 3000 Medien

So hat es Stadler auch vereinbaren können, dass regelmäßig Kindergartengruppen und auch Grundschulklassen in der Einrichtung vorbeikommen. Die Ausleihe ist für alle kostenfrei. Spezialisiert ist die kleine Bibliothek auf Kinder-, Sach- und Jugendbücher, aber auch für die Erwachsenen gibt es hier eine Auswahl, bemerkte Stadler: „Da sind wir so aktuell wie möglich und halten unter anderem die Spiegel-Bestseller vor.“ Die Größe der Bücherei im Pfarr- und Jugendheim trügt. Über 3000 Medien warten hier auf Konsumenten. Daneben gibt es Tonie-Boxen und auch CDs für die Jüngsten. Finanziert wird die Einrichtung vom Träger, aber auch die Gemeindeverwaltung unterstützt sie.