Per Mausklick ins digitale Bücherregal

Die öffentliche Bibliothek MIZ (Medieninformationszentrum) am Überwald-Gymnasium in Wald-Michelbach hat sich am Tag der Bibliotheken dem Verein Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar angeschlossen. Sie wird wie alle anderen Bibliotheken in der Region die Metropol-Card und digitale Medien anbieten.