Metropolbib-Onleihe: Zugriff auf 60 000 digitale Medien am MIZ am Überwald-Gymnasium

Das MIZ, das Medieninformationszentrum am Überwald-Gymnasium in Wald-Michelbach, weitet sein Angebot deutlich aus. Ab dem kommenden Dienstag, 24. Oktober, wird auch in dieser Einrichtung die sogenannte Metropolbib-Onleihe eingeführt, informiert MIZ-Leiterin Anke Trautmann in einer Mitteilung.