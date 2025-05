Bundesteilhabepreis: Pilgerhaus Weinheim auf drittem Platz 

Weinheim/Berlin. Beim „Zentrum für Inklusion“ (ZFI) knallten am Montagnachmittag die Sektkorken. Der Anlass: Das Projekt des Pilgerhauses Weinheim feierte den dritten Platz beim Bundesteilhabepreis in Berlin. Beim mit insgesamt 17.500 Euro dotierten Preis wurden bundesweit herausragende Projekte für die digitale Teilhabe an Bildung und Arbeit von Menschen mit Behinderungen ausgezeichnet, teilte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit. Insgesamt wurden 78 Beiträge zum Bundesteilhabepreis 2025 eingereicht, der erste und der zweite Preis gingen nach Düsseldorf. „Die ausgezeichneten Projekte sollen als gute Beispiele für andere Orte und Akteure dienen“, heißt es in der Mitteilung.