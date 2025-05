Pilgerhaus Weinheim: Warum „Leichte Sprache“ ganz schön schwer sein kann

Weinheim. „Leichte Sprache sieht einfach aus. Aber in Leichter Sprache zu schreiben oder zu sprechen, kann schon ganz schön schwer sein“, sagt Gerd Fiege (70) mit einem Lächeln. Seit über 20 Jahren lebt er im Pilgerhaus Weinheim und bringt sich seit 2018 aktiv in eine besondere Prüfgruppe ein. Dort liest er Texte, die in Leichte Sprache übersetzt wurden, aufmerksam gegen – mit dem Ziel, dass die strengen Regeln dieser Kommunikationsform eingehalten werden. „Damit man es eben versteht“, fasst er seine Aufgabe zusammen.