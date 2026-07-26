Bunte Blüten verschönern jetzt den Alla-hopp-Pavillon in Hemsbach

Hemsbach. Der Förderverein KunstPlatz Hemsbach veranstaltete im Sommer 2025 beim Alla-hopp-Fest eine große Mitmachaktion: 100 Kunststoffblüten in Form des Hemsbacher Wappens wurden von kreativen Besuchern aller Altersstufen farbenfroh bemalt und warteten darauf, in der Stadt sichtbar zu werden, damit sich möglichst viele an ihnen erfreuen können.

Sicher fragten sich inzwischen einige, wo denn ihre Kunstwerke geblieben seien. Der Vorstand des KunstPlatz suchte nach einem geeigneten Ort für eine Installation und fand ihn schließlich in Abstimmung mit der Stadtverwaltung im Alla-hopp-Anlage-Pavillon. Die ursprüngliche Idee, ein großes Mobile daraus zu gestalten, musste aus sicherheitstechnischen Gründen leider verworfen werden. Aber die Alternative kann sich nun auch sehen lassen. Die bunten Blüten kleben auf leuchtend grünen Brettern und wurden in der letzten Woche von Mitarbeitern des Bauhofs im Pavillon angebracht und befestigt.

Letztes Jahr die Unterführung

Der KunstPlatz freut sich über das schöne Ergebnis und lädt jetzt schon zur nächsten Mitmachaktion ein: Nachdem in den Sommerferien 2025 der erste Teil der Fußgängerunterführung am Lidl-Markt von so vielen Teilnehmern aus der Bevölkerung in einem Malen-nach-Zahlen-Projekt mit Hemsbacher Landschaften verschönert wurde, wird nun der 2. Teil in Angriff genommen. Diesmal soll die Tierwelt noch mehr in den Fokus rücken, und erste Entwürfe der Künstlerin Nadine Feindura lassen die Vorfreude wachsen. Direkt nach der Kerwe geht es los. Vom 4. bis 16. August sind wieder alle eingeladen, sich zu beteiligen und mitzumalen. Die genauen Termine werden noch per Aushang vor Ort und auf der Homepage bekannt gegeben: www.kunstplatz-hemsbach.com

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Vorbereitende Malerarbeiten, Farben und Materialien müssen finanziert werden. Daher ist auch eine Spendensammelaktion für das Projekt über betterplace.org angelaufen.https://www.betterplace.org/de/projects/183194?utm_campaign=user_share&utm_medium=ppp_sticky&utm_source=Email&utm_content=bp