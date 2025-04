Buntes Weinheim ruft zu Veranstaltung gegen NPD-Demo auf

Weinheim. Seit einigen Wochen ist bekannt, dass die neu gegründete NPD und die ebenfalls rechtsextreme Gruppierung „Kameradschaft Rheinhessen“ eine Versammlung für den 1. Mai in Weinheim planen. Wie die Stadtverwaltung jetzt bestätigte, wurde diese Versammlung zwischenzeitlich auch genehmigt. Für das Bündnis "Weinheim bleibt bunt" war von Anfang an klar, dass man den Neonazis nicht die Straße überlassen will. Sie wollen daher am 1. Mai ein "Zeichen setzen für eine Stadtgesellschaft ohne Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung", wie es in einer am Mittwochnachmittag verschickten Pressemitteilung heißt.