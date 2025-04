Von Antifa bis Weinheimer Bündnis: Proteste gegen Neonazi-Demo am 1. Mai

Weinheim. Die geplante Neonazi-Demo am 1. Mai wird unter lautstarkem Gegenwind stattfinden. Insgesamt sind fünf Gegenveranstaltungen mit rund 400 Teilnehmern zu dem Marsch der neugegründeten NPD und der ebenfalls rechtsextremen Gruppierung „Kameradschaft Rheinhessen“ angemeldet. Die verfassungsfeindlichen Organisationen haben sich hingegen mit 50 Teilnehmern angekündigt. Vor dem Auftritt in Weinheim wollen sie in Worms demonstrieren.