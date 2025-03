Mannheim: Umfangreiche ÖPNV-Umleitungen wegen Demo am Mittwoch

Mannheim. Aufgrund einer Demo am Mittwoch leitet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) zahlreiche Linien in Mannheim um. Die Demo soll von 10 bis 12 Uhr dauern, die Route der Demonstranten verläuft von der Alten Feuerwache über die Breite Straße und den Paradeplatz bis zu Schloss. Wegen des Laufwegs der Demonstranten kommt es zu zwei unterschiedlichen Umleitungsphasen, hieß es in einer Mitteilung. Der Wechsel von Phase 1 zu Phase 2 erfolgt spontan nach Freigabe der zuständigen Straßen- bzw. Streckenabschnitte, hieß es weiter. Die Mitteilung erreichte die WNOZ-Redaktion am Dienstagabend. Es war zunächst nicht bekannt, um was für eine Demo es sich handelt.