Wegen Menschenkette am Samstag in Mannheim: RNV ändert Fahrpläne

Am kommenden Samstag, 24. Februar, findet in der Mannheimer Innenstadt eine Friedensaktion zum zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine statt. Wie die RNV mitteilt, werden am Samstag zwischen 13.30 Uhr und etwa 17.30 Uhr daher zahlreiche Bus- und Bahnlinien umgeleitet.