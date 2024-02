Bündnis fordert gerechtere Verkehrspolitik in Hessen

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein neues Bündnis will die Mobilitätswende in Hessen vorantreiben. Von der Landesregierung forderte das «Bündnis sozialverträgliche Mobilitätswende Hessen» am Dienstag eine gerechtere und ökologischere Verkehrspolitik. Anlass der Forderungen ist der Nahmobilitätskongress der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH) am kommenden Donnerstag. Zu dem Bündnis gehören neben Gewerkschaften, Umwelt-, Verbraucherschutz- und Sozialverbänden auch die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau.