Leitungsarbeiten

Dammweg in Weinheim-Sulzbach gesperrt: Das müssen Autofahrer wissen

Wer über den Dammweg zur Kreisverbindungsstraße fahren will, muss umplanen.

Wegen Leitungsarbeiten muss der Sulzbacher Dammweg teilgesperrt werden. Foto: Stadt Weinheim
Wegen Leitungsarbeiten muss der Sulzbacher Dammweg teilgesperrt werden.
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