Weinheim-Sulzbach: Dammweg ab 13. Januar dicht – auch Fußgänger betroffen

Weinheim. Die Maßnahme, die im neuen Jahr zu einer mehrwöchigen Sperrung des Dammwegs in Sulzbach führt, hat ihren Grund immer noch im Neubau der Kreisverbindungsstraße K4229 zwischen Weinheim und Laudenbach, die vor zehn Jahren eingeweiht worden ist. Damals wurden Maßnahmen – unter anderem zur möglichst gerechten Grundstückaufteilung – angeordnet, die erst Stück für Stück umgesetzt werden. So wie jetzt in den nächsten Wochen. Neben der Entsiegelung einzelner Feldwege wird der Dammweg zwischen dem Anschluss an die Kreisverbindungsstraße und der Autobahnunterführung modernisiert und verbreitert, teilt die Stadt jetzt mit.

Darüber hinaus wird im weiteren Verlauf auch die Straße „Magdacker“ – die Zufahrt unter anderem zum Sulzbacher Sportplatz – modernisiert. Allerdings muss im Rahmen dieser Straßenbaumaßnahme unter anderem der Dammweg in diesem Bereich für eine Dauer von etwa acht Wochen voll gesperrt werden – wir haben darüber bereits berichtet.

Einbahnregelung ausgearbeitet

Die Sperrung und die erforderliche Umleitung sind ab Dienstag, 13. Januar, eingerichtet. Von der Sperrung betroffen sind einzelne private Anlieger, zwei Vereinsanlagen in Sulzbach, eine technische Einrichtung sowie ein Gewerbebetrieb, die Entsorgungsfirma Bauer. Insbesondere von dem Gewerbebetrieb geht ein intensiver, regelmäßiger Schwerlastverkehr aus. Entsprechend schwierig gestaltet sich die Umleitung des Verkehrs, da die Wege der Feldgemarkung für den regelmäßigen Begegnungsverkehr nicht geeignet sind, wie die Verkehrsabteilung im Weinheimer Rathaus jetzt mitteilt.

Es wurde daher eine Einbahnregelung ausgearbeitet: Die Zufahrt zu den betroffenen Anliegern erfolgt von der K3110 über die Bohäckersiedlung, die westlich der Autobahn liegt. Die Abfahrt erfolgt in Richtung Süden durch die Weinheimer Feldgemarkung entlang der Weschnitz und mündet in der Wormser Straße/Händelstraße wieder im regulären Straßennetz. Ergänzend teilt die Stadtverwaltung mit: „Von der Sperrung und dem Umleitungsverkehr ebenfalls betroffen ist der Rad- und Fußgängerverkehr. Hier wird ebenfalls eine Umleitung parallel zur K4229 ausgewiesen. Ein Wegeabschnitt entlang der neuen Weschnitz wird komplett für Fußgänger und Radfahrer gesperrt.“