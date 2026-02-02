Dammweg Sulzbach: Offroad-Umleitung bald Geschichte

Sulzbach/Hemsbach. Wer derzeit die Dammweg-Umleitungsstrecke parallel zur Neuen Weschnitz bis zur Kläranlage der Firma Freudenberg nutzt, braucht starke Nerven – und am besten gleich einen Geländewagen. Der einstige Feldweg ist durch den massiven Lastwagen-Verkehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die schweren Fahrzeuge der Firma Fritz Bauer Containerdienst müssen diese Strecke als Umleitung nehmen, um während des ersten Bauabschnitts überhaupt zu ihrem Standort zu gelangen – anders wäre das Umfahren der Baustelle nicht möglich gewesen. Tag für Tag kommen so etliche Tonnen Gewicht zusammen, die der Weg nicht verkraften kann. Die Folgen sind unübersehbar: Tiefe Spurrillen durchziehen die Fahrbahn, der mittlere Bereich des Weges wurde durch die Zwillingsreifen der Lastwagen regelrecht nach oben gedrückt. Zusammen mit der matschigen Witterung ist es für Pkw inzwischen fast unmöglich, hier noch sicher – geschweige denn einigermaßen bequem – voranzukommen. So setzt man immer wieder mit dem Tank des Fahrzeugs auf.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Foto: Michael Callies In den kommenden Tagen wird der Dammweg eine neue Asphalttragschicht bekommen und dann wieder befahrbar sein.

Bauarbeiten gehen früher los

Der Rhein-Neckar-Kreis hat nun nach einer ersten Baustellenbesichtigung in der vergangenen Woche angekündigt, die Schäden zeitnah auszubessern. Laut Sulzbachs Ortsvorsteher Frank Eberhardt soll der etwa 1,5 Kilometer lange Teil der Umleitungsstrecke gewalzt werden, um wieder ein sicheres Fahren mit dem Auto und dem Fahrrad möglich zu machen. Das Landratsamt ergänzt dazu: „Unserem Amt für Flurneuordnung ist die Herausforderung rund um den Dammweg in Sulzbach bekannt. Die Kollegen werden sich vor Ort die Lage noch einmal genau ansehen.“

Eigentlich sollten nach einer Frostpause von mehreren Tagen die Fräs- und Asphaltarbeiten erst am Montag, 9. Februar, fortgesetzt werden. Nun geht es doch früher weiter, wie Eberhardt gestern gegenüber unserer Redaktion bestätigt: „Ab Mittwoch rollen die Maschinen wieder.“ Das bedeutet, dass die beauftragte Firma den Abschnitt vom „Hohen Weg“ bis zur Straße „Am Magdacker“ asphaltieren wird. Die derzeit milderen Temperaturen machen dies möglich. Nach Abnahme durch die verantwortlichen Behörden kann die Straße dann wieder benutzt werden, die Umleitung sollte spätestens dann vom Flurneuordnungsamt des Rhein-Neckar-Kreises ertüchtigt worden sein, da sie dann auch nicht mehr als Umleitungsstrecke benötigt wird.

Weniger Kundenverkehr bei Firmen

Die großräumige Umleitung zum Fichtenhof und zur Fritz Bauer GmbH über die L 3110 über das Hemsbacher Milchhäusel hat, wie erwartet, zu weniger Kundenverkehr bei den beiden Firmen gesorgt. Philipp Hilkert freut sich, dass bald wieder mehr Kunden zu seinem Eierautomaten kommen werden. „Die Umleitung hat uns schon einiges gekostet.“ Und Sven Bauer freut sich auf die nächsten Bauabschnitte.

Foto: Michael Callies Sven Bauer zeigt, wie die Zufahrt zu seinem Gewerbebetrieb verläuft.

Im zweiten Bauabschnitt, der dann zeitnah folgt, wird die Straße „Am Magdacker“ saniert. Die Zufahrt zur Fritz Bauer GmbH ist dann nur über die Lilienthalstraße und die angeschlossenen Feldwege zwischen Lilienthalstraße und Dammweg möglich – ebenfalls als Einbahnstraßenregelung. Man wird sehen, wie diese Feldwege die hohe Lastwagen-Frequenz verkraften. Im dritten Bauabschnitt, wenn der Asphalt zwischen dem Einfahrtstor der Firma Fritz Bauer und dem Sportplatz erneuert wird, bleibt der Wertstoffhof jederzeit über ein großes Nottor erreichbar.