Das erwartet uns bei der Weinheimer Kerwe 2024

Das größte Sommervolksfest der Bergstraße - die Weinheimer Kerwe - beginnt am Freitag, 9. August, und geht vier Tage bis einschließlich Montag, 12. August. Wieder wird eine Mischung geboten aus Straßenparty und Brauchtum – das macht das Fest mitten in der Stadt seit über 60 Jahren aus, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Der Heimat- und Kerweverein hat wieder das offizielle Programm mit den traditionellen Programmpunkten veröffentlicht. Aber die Weinheimer Kerwe ist natürlich mehr: Der Rummel inmitten der Altstadt mit etwa 60 Schaustellern, rund um den Marktplatz, mit dem 37 Meter hohen Riesenrad fast auf Augenhöhe zu den beiden Burgen, mit dem Autoscooter an der Stadtmauer. Das gibt es in der ganzen Region nicht.

Foto: Philipp Reimer Das Riesenrad dreht sich auch 2023 auf der Weinheimer Kerwe.

Die Kerwe besteht aber auch aus einer Fülle von Straußwirtschaften und Ausschankbuden in den Gassen rund um den Marktplatz, der selbst natürlich eine eigene große Straußwirtschaft ist. Die Wirte sind auf Ansturm gewappnet, schreibt die Stadt. Wirklich? Schließlich gab es im Vorfeld einigen Wirbel, weil sich Anwohner des Gerberbachviertels über den Lärm im vergangenen Jahr beschwert hatten. Dazu schreibt die Stadt: "Nach Gesprächen mit den Anwohnern von Marktplatz und Gerberbachviertel sowie den Straußwirtschaftsbetreibern kooperiert die Stadt in diesem Jahr mit einem Tontechniker, um die Musiklautstärke in den engen Gassen für alle Beteiligten stimmungsvoll und dennoch verträglich zu gestalten." Zwischen Schloss und Gerberbachviertel sind es wieder an die 20 Straußwirtschaften.

33 Bilder 33 Bilder Foto: Sascha Lotz Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Sascha Lotz Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Sascha Lotz Foto: Fritz Kopetzky Foto: Sascha Lotz Foto: Fritz Kopetzky Foto: Thomas Rittelmann Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Philipp Reimer Photography Foto: Sascha Lotz Foto: Sascha Lotz Foto: Sascha Lotz Foto: Sascha Lotz Foto: Sascha Lotz Foto: Philipp Reimer Foto: Philipp Reimer Foto: Philipp Reimer Eine Fahrt mit dem Riesenrad gehört für viele Besucher der Weinheimer Kerwe zum Pflichtprogramm. Nach der Eröffnung erst einmal ein kühles Bier: Die Teilnehmer in Tracht haben es vor allem an heißen Kerwetagen nicht einfach. Eine Erfrischung ist da umso wichtiger. Der Oberbürgermeister hat gut lachen. Manuel Just eröffnete die Kerwe 2022 gut gelaunt vom Balkon des Alten Rathauses. Der Rummelplatz ist vor allem für Familien mit Kindern ein wichtiger Treffpunkt auf der Kerwe. Aber auch Erwachsene bummeln gerne zwischen den Fahrgeschäften und Essensständen. Vom Balkon des Alten Rathauses am Marktplatz in Weinheim wird die Kerwe feierlich eröffnet. Unter anderem spricht der Oberbürgermeister, aktuell ist das Manuel Just. Selfie-Time: Die Stadträtinnen Frieda Fiedler (rechts) und Stella Kirgiane-Efremidou schießen ein Erinnerungsfoto auf dem Balkon des Alten Rathauses. Hunderte Besucher drängten sich 2022 zur Eröffnung der Weinheimer Kerwe auf dem Marktplatz. Das ist mal ein schöner Anblick vom Balkon des Alten Rathauses. Hunderte Menschen freuen sich auf den Beginn des Weinheimer Volksfestes. Weiß-blau und verziert mit einem Kerwekranz: So sieht der Himmel der Weinheimer aus. So schön kann nur Weinheim sein: der Marktplatz samt Altem Rathaus hat sich zur Kerwe besonders herausgeputzt. Endlich wieder Kerwe. Die Stimmung bei den Honoratioren im Jahr 2022 war besonders gut. Nach der Coronazwangspause freuten sich alle auf das gemeinsame Feiern. Auch das gehört zur Kerwe wie Riesenrad und Regatta: der Rundgang der Bürgermeister aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Gastgeber ist natürlich der Weinheimer Oberbürgermeister Manuel Just. Unser Bild stammt aus dem Jahr 2022. Das passt ja mal: 2019 war das Kerwe-Symbol ein Lebkuchen-Herz. Birgit und Manfred Maier waren das Kerwepaar im Jahr 2019. Und die beiden beweisen: Mit der Weinheimer Tracht sieht man auch auf einem Roller ganz hervorragend aus. Bei der Kerwe-Eröffnung 2017 war das Wetter nicht ganz so gut. Viele Besucher brachten in weiser Voraussicht einen Regenschirm mit. 2017 führte der damalige Weinheimer Oberbürgermeister Heiner Bernhard den Bürgermeister-Rundgang über die Kerwe an. Auch zum Anbeißen: Nach dem Lebkuchen-Herz war im Jahr 2022 die Brezel das Kerwe-Symbol. Die Trachten sind bei der Weinheimer Kerwe besonders schön anzuschauen. Ein DJ legte bei der Kerwe 2022 vor dem Schlossparkrestaurant auf. Die "Helicopter-Disco" kam gerade bei jüngeren Kerwebesuchern sehr gut an. Die Musikkapelle Gorxheimertal spielte 2022 zur Eröffnung der Kerwe auf dem Weinheimer Marktplatz. Zur Eröffnung der Weinheimer Kerwe darf natürlich Musik nicht fehlen. So lieben wir die Weinheimer Kerwe - mit einer großen Portion Zuckerwatte schmeckt sie noch viel besser. Das Gerberbachviertel ist einer der Dreh- und Angelpunkte: Dort gibt es viele Straußwirtschaften und die Menschen genießen das Flair in den engen, mittelalterlichen Gassen. Nicht alle freuen sich über den Ansturm von feierwütigen Menschen. Die Anwohner im Viertel haben sich 2023 bei der Stadtverwaltung über die Lautstärke zu Kerwezeiten beschwert. Komm, wir fahren Kinderkarussell! Während die Kleinen ihren Spaß haben, warten die Eltern geduldig, bis ihr Nachwuchs genug Runden gedreht hat. Der Rummelplatz ist vor allem für Familien mit Kindern ein wichtiger Treffpunkt auf der Kerwe. Aber auch Erwachsene bummeln gerne zwischen den Fahrgeschäften und Essensständen. Süßigkeiten, gebrannte Mandeln oder ein Lebkuchenherz? An den vielen Ständen gibt es auf der Weinheimer Kerwe auch Köstlichkeiten, die einem einen Besuch sprichtwörtlich versüßen. Das Riesenrad ist eines der Wahrzeichen der Weinheimer Kerwe. Es steht auf dem Rummelplatz an der Rote-Turm-Straße. Live-Musik gab es 2019 auch im Kerwetreff St. Laurentius. Der Handwerkermarkt fand 2019 zum vorerst letzten Mal im Gerberbachviertel während der Kerwe statt. Vorsichtig lassen die Teilnehmer an der Gerberbachregatta ihre Boote zu Wasser. Die Gerberbachregatta zieht während der Weinheimer Kerwe immer viele Zuschauer an. Kinder und Erwachsene fiebern begeistert mit. Welches Boot kommt als erstes ins Ziel? Liebevoll gestaltete Boote sind bei der Gerberbachregatta auf dem Gerberbach zu bestaunen.

Mit Böllern geht es los

Die Kerwe beginnt am Freitag, 9. August, um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz, eingeläutet von drei Böllerschüssen der Bürgerwehr von der Windeck. Oberbürgermeister Manuel Just und Kerwevereinsvorstand Peter Gérard werden die Kerwe vom Balkon des Alten Rathauses gemeinsam mit Ehrengästen und zu den Klängen der Musikkapelle Gorxheimertal eröffnen. Die Heimatvereine der Region treffen sich zum Kerwetanz. Die Ehrengäste sind dann an den Langen Tisch eingeladen, der im Gerberbachviertel vor dem Kerwehaus steht. Dann geht die Party los. Übrigens, auch die Kerwerutsche über die Höllenstaffel wird wieder aufgebaut – das günstigste Fahrgeschäft des Wochenendes

Zum Traditionsprogramm der Weinheimer Kerwe gehört auch der Frühschoppen. Am Samstag, 10. August, 11 Uhr, der Senioren-Frühschoppen im Kerwehaus mit geladenen Gästen. Der offene Kerwe-Frühschoppen findet am Kerwe-Montag ab 11 Uhr in allen Gaststätten und Straußwirtschaften statt. Ebenfalls am Samstag findet das Kinderfest der Weinheimer Blüten unter der Großen Zeder, natürlich die Schlosspark-Illumination am Samstagabend und die Gerberbach-Regatta am Kerwemontag um 15 Uhr.

Foto: Sascha Lotz So schön wurde der Schlosspark im Jahr 2018 illuminiert.

Kerwehaus als Zentrum

Das Kerwehaus in der Münzgasse ist die Keimzelle der Kerwe, aber auch das Zentrum des Gerberbachviertels. Dort werden tagsüber Traditionsveranstaltungen angeboten, wie der Seniorenfrühschoppen am Samstag. Aber abends steht auch Live-Musik auf dem Programm, einen Kultstatus genießt am Sonntagabend (11. August) die „Alien Brainsuckers“ mit „Cool Rock aus Weinheim“. Sie geben dort eines der ihrer letzten Konzerte - sie sind in diesem Jahr auf Abschiedstour. Aber grundsätzlich ist die Bandbreite der Straußwirtschaften und deren Programm groß und bunt. Am Zugang vom Marktplatz ins Gerberbachviertel warten nach wie vor die Blüten in der Kerwescheuer und direkt daneben die stilvolle Ulner Kapelle.

Foto: Thorsten Gutschalk Das Gerberbachviertel mit seinen vielen Straußwirtschaften ist das Herz der Weinheimer Kerwe.

Dort im „DACHI“ gibt es Neuerungen. Denn Wein- und Veranstaltungsprofi Bastian Bürner lässt seine Gäste dieses Jahr vom Team „Kaiser und Flick“ bekochen, die für ein paar Tage aus der Wachenburg ins Kerweviertel wechseln. Auch neben der Kerwerutsche wird ausgeschenkt. Kulinarisch wird es in der Münzgasse bei „1720“ mit den besten Winzern aus der Pfalz und in der Lohgasse mit der „Gschmacksach‘“. Eigene Programme, teilweise mit Live-Musik bietet auch die „Garage-BikerBar“, das „Schnelle Bier“ in der Judengasse und andere Straußwirtschaften, am Samstag und am Montag ist Techno-Disco im Templerhaus neben dem Kerwehaus. Im "LiLo" in der Hauptstraße hat am Freitag ab 16 Uhr geöffnet, von 17.30 bis 1 Uhr wird dort mit drei DJs und House Musik gefeiert. Das Café Männl am Hexenturm bietet ein Kerweprogramm, der Schlosshof mitsamt dem MioKiosk. Und auch am Hutplatz gibt's Live-Musik. Am Freitag Rock'n Roll & Rockabilly von den "Boogie Pilots" und Sonntag Indie Pop von Marco und Dario Klein mit ihrer Band „Used“.