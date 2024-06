Das Essen für Weinheimer Kinder wird teurer

Erst 2022 war das Mittagessen an den Weinheimer Schulen und Kindergärten teurer geworden – von 3,50 auf 3,90 Euro. Jetzt müssen Eltern sogar noch deutlich mehr zahlen. Nach dem mehrheitlichen Willen des Gemeinderates werden an den weiterführenden Schulen künftig 4,50 Euro für ein Mittagessen fällig. Und das schon ab dem Schuljahr 2024, also ab September. Das wird den Eltern nicht schmecken, die dann auch noch die bittere Pille höherer Betreuungsgebühren schlucken müssen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Hintergrund sind zum einen ein neues Konzept, zum anderen die gestiegenen Kosten. Bei der Erhöhung der Gebühren 2022 hatten die Tariferhöhungen keine Berücksichtigung gefunden. Die Neuausschreibung der Verpflegungsleistung stellte nach Auffassung der Stadtverwaltung jetzt einen sinnvollen Zeitpunkt dar für eine neue Kalkulation. Zumal die Eltern mit ihrem bisherigen Beitrag ohnehin lediglich 64 Prozent der tatsächlichen Kosten abgedeckt haben. Allein für die Mittagsverpflegung in den Grundschulen sind im Jahr 2023 Kosten von 814 000 Euro entstanden, davon kamen nur 565 000 Euro durch die Gebühren zurück. Mit den neuen Preisen wird ein Deckungsgrad von knapp über 69 Prozent erreicht.

Das sind die neuen Preise

4,50 Euro pro Essen fallen übrigens nur in den weiterführenden Schulen an, rund 4 Euro sind es bei den kleineren Kindern. Das heißt trotzdem: Auch in den Kitas wird das Essen künftig teurer. Für Kinder, die fünfmal die Woche essen, sind 83 Euro (bisher 75 Euro) zu zahlen. Wer dreimal die Woche angemeldet ist, zahlt 50 Euro (bisher 45 Euro). In den Grundschulen werden ab September für fünf Tage monatlich 78 Euro berechnet (bisher 67 Euro), für drei Tage 47 Euro (bisher 40 Euro).

Für diese Preise soll zukünftig ein qualitativ hochwertiges Essen serviert werden, das modernen Ansprüchen an die Ernährung Rechnung trägt. Um das zu erreichen, hat der Gemeinderat jetzt ein dickes Paket an Vorgaben beschlossen, die von den Caterern umgesetzt werden sollen.

Vorangegangen war eine mehrmonatige Beratungsphase und eine Vorberatung im Kinder- und Jugendbeirat. Das Weinheimer Bildungsamt hatte gemeinsam mit einem Fachbüro einen dicken Anforderungskatalog erarbeitet, in dem klare Qualitätskriterien vorgeschrieben werden – zum Beispiel muss es vegetarische Angebote geben, 30 Prozent müssen aus Obst- und Gemüse bestehen, 20 Prozent der Zutaten in Bio-Qualität sein. Entstanden ist ein Kommunales Verpflegungskonzept der Stadt Weinheim. Ob es schmeckt, werden die Schüler entscheiden.

Wer den Auftrag bekommt

Den Zuschlag zunächst für eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren (mit einer Verlängerungsoption von jeweils einem Jahr) bekamen die günstigsten Anbieter – natürlich unter der Prämisse, den Anforderungen gerecht zu werden. Und das sind die, die auch bisher schon an den Kochtöpfen standen. Die AWO Rhein-Neckar übernimmt weiterhin die Verköstigung der Schulmensa in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule und der Zweiburgenschule. Die AWO beliefert außerdem drei Grundschulen. Für die Bewirtung der Schulmensa im Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) bekam erneut der Schulverein Ganztagsbetreuung am WHG den Zuschlag. Die Nibelungenland GmbH aus Heddesheim bekam den Auftrag für vier weitere Grundschulen, den Schülerhort und die Außenstellen der Grundschulbetreuung sowie sieben städtische Kitas.

Was sagen die Fraktionen dazu?

Trotz Preiserhöhung, die Schulverköstigung bleibt von städtischen Zuschüssen abhängig. Deshalb hielt die Mehrheit im Gemeinderat die Erhöhung für vertretbar – auch wenn allseits bedauert wurde, dass die Familien dadurch noch stärker belastet werden. Dennoch stimmte lediglich die SPD-Fraktion gegen die neuen Gebühren. Stella Kirgiane-Efremidou: „Wir halten die Erhöhung für überspitzt.“ Sie warnte vor einer Überbelastung der ohnehin schon gebeutelten Familien.

Wohingegen Matthias Hördt von der Wählervereinigung Mehr Demokratie (WMD) erklärte: „Qualität hat nun mal ihren Preis.“ Und auch Carola Meyer (CDU) war der Ansicht, das Angebot rechtfertige den Preis. Mathias Meder (Die Grünen) wünschte sich dennoch eine Überprüfung, ob das neue Konzept gut angenommen wird. Eine solche Umfrage bei den Schülern hielt Monika Springer (Freie Wähler) allerdings für schwierig. „Dann stimmen die Schüler nur für Fast Food ab“, so ihre Befürchtung.

OB Just versprach, die Reißleine zu ziehen, falls das neue Angebot nicht den Geschmack der Schüler trifft. Dann werden die Verträge mit den Caterern in zwei Jahren eben nicht mehr verlängert.

2,15 Millionen Euro auf zwei Jahre