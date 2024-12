Warum das Weinheimer Quitten-Team die Reißleine zieht

An den Wänden im Hofladen des Quittenprojektes Bergstraße im Weinheimer Ortsteil Sulzbach hängen die Auszeichnungen in Reih und Glied. Die Genusswelt überschlug sich in den vergangenen Jahren, wertschätzte das Engagement und die Produkte aus der Manufaktur von Rainer Stadler und seiner Geschäftspartnerin Ellen Müller durch Preise und Urkunden. Der „Gault & Millau“ nahm das Quittenprojekt in die Kategorie „Beste Erzeuger Deutschlands“ auf. Sogar der „Oscar der grünen Branche“ der Fachzeitung TASPO ging ins beschauliche Sulzbach.