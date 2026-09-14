Das "Weinheimer Herbst"-Gewinnspiel der WNOZ 

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§ 1 GEWINNSPIEL

Veranstalter der Gewinnspiele ist die DiesbachMedien GmbH (Friedrichstraße 24, 69469 Weinheim, 06201 81-100) oder die DiesbachMedien GmbH in Kooperation mit verschiedenen Partnern (Kooperationspartner), die die Preise für die Gewinnspiele zur Verfügung stellen (Sponsoren). Die DiesbachMedien GmbH vertritt die Kooperationspartner während der Durchführung eines Gewinnspiels und verspricht die von ihnen gestifteten Preise allein in deren Namen. Die DiesbachMedien GmbH wird hierdurch nicht zu einer eigenen Leistung verpflichtet, es sei denn, sie sind im konkreten Fall selbst Sponsor des Preises.

§ 2 TEILNAHME

(1) Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, der Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten.

(2) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie ein kostenfreies Testabo abschließt. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der erforderlichen Angaben, insbesondere der E-Mail-Adresse, verantwortlich. Der Abschluß des Testabos hat innerhalb der im Gewinnspiel genannten Frist zu erfolgen.

Die DiesbachMedien GmbH ist nicht für den ausbleibenden, verspäteten oder unvollständigen Zugang der übermittelten Daten verantwortlich. Für Verspätungen oder Datenverluste, insbesondere auf dem Wege der Datenübertragung und andere technische Defekte wird keine Haftung übernommen.

(3) Mitspielen kann nur, wer die notwendigen Daten komplett eingegeben und abgeschickt hat. Jeder Teilnehmer kann nur einmal beim jeweiligen Gewinnspiel mitmachen.

(4) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 3 (4) erfolgen.

§ 3 AUSSCHLUSS VOM GEWINNSPIEL

(1) Mitarbeiter der DiesbachMedien GmbH, der am Gewinnspiel beteiligten Kooperationspartner sowie jeweils deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die DiesbachMedien GmbH das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(4) Wer unwahre Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

§ 4 DURCHFÜHRUNG UND ABWICKLUNG

(1) Die Gewinner werden von der DiesbachMedien GmbH per E-Mail benachrichtigt und können auf der Gewinnspiel-Webseite, auf www.wnoz.de und/oder der Website der jeweiligen Kooperationspartner namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner mit seiner Teilnahme am Gewinnspiel ausdrücklich einverstanden. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen nach dem Absenden der Benachrichtigung, verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von drei Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann.

(2) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle möglich.

(3) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden.

§ 5 VORZEITIGE BEENDIGUNG DES GEWINNSPIELS

Die DiesbachMedien GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, können die DiesbachMedien GmbH von dieser Person Schadenersatz verlangen.

§ 6 DATENSCHUTZ

(1) Für die Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinnermittlung ist die Angabe von persönlichen Daten wie Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse erforderlich. Durch die Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die DiesbachMedien GmbH die dazu erforderlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels speichert und zum Zwecke der Gewinnabwicklung ggf. an den jeweiligen Kooperationspartner übermittelt.

Sofern der Teilnehmer eine Werbeeinwilligung erklärt hat, nutzt die DiesbachMedien GmbH die personenbezogenen Daten des jeweiligen Teilnehmers auch, um diesem eigene werbliche Angebote (z.B. xxx) per E-Mail und/oder telefonisch zukommen zu lassen.

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten.

Der Teilnehmer kann jederzeit die Einwilligung zur Nutzung seiner Daten für werbliche Zwecke widerrufen. Der Widerruf ist zu richten per Mail an leserservice@diesbachmedien.de oder per Telefon unter 06201/81 333.

(2) Die DiesbachMedien GmbH verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf die Datenschutzerklärung (www.wnoz.de/datenschutzerklaerung) hingewiesen.

§ 7 HAFTUNG

(1) Die DiesbachMedien GmbH werden mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.

(2) Für Sach- und/oder Rechtsmängel an den von etwaigen Kooperationspartnern gestifteten Gewinnen haftet die DiesbachMedien GmbH nicht. Soweit Ansprüche im Hinblick auf die Gewinne seitens der Gewinner bestehen, sind diese direkt gegen den jeweiligen Kooperationspartner zu richten, der den Gewinn zur Verfügung gestellt hat. Eventuelle diesbezügliche Ansprüche der DiesbachMedien GmbH gegen den jeweiligen Kooperationspartner gelten als an den Gewinner abgetreten.

§ 8 SONSTIGES

(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.