De Sa Pereira ist der neue Vorsitzende des Stadtjugendrings

Beim Weinheimer Stadtjugendring e.V. ist der Generationswechsel gelungen. Die Mitgliederversammlung der Weinheimer Jugendorganisationen wählte am Dienstagabend den 33-jährigen Wirtschaftsinformatiker André de Sa Pereira als neuen ersten Vorsitzenden und damit Nachfolger von Dagmar Himmel, die den Dachverband der Jugend sechs Jahre lang geführt hatte. Dagmar Himmel wurde mit Lob und Applaus verabschiedet, in einer ersten Amtshandlung dankte Pereira seiner Vorgängerin für die „effektive Arbeit, die unprätentiöse Art und das häufige Zupacken“. In der zurückliegenden Amtszeit war er schon Himmels Stellvertreter im Amt; der Weinheimer mit spanischen Wurzeln ist vielfach in der Stadtgesellschaft engagiert, etwa als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und der Arbeiterwohlfahrt AWO.