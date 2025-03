Demokratieprojekt in Hemsbach als eines von 100 für Förderung ausgewählt

Hemsbach. „Wir leben in einer Zeit, in der bei Diskussionen oft die Grenzen der Wertschätzung vergessen werden“, sagt Dr. Cristina Ricca. Die Leiterin der Volkshochschule Badische Bergstraße (VHS) erinnert an die Isolation der Corona-Jahre und die folgenden politischen und technischen Entwicklungen, die zu dieser Tendenz beigetragen haben. In einer Veranstaltungsreihe will sie zusammen mit Dr. Sabina Toldo von der Hemsbacher VHS-Außenstelle ein Gegengewicht setzen.