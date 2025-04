Weinheimer Hermannshof leidet unter den Schattenseiten des Besucherandrangs

Weinheim. Wie ein Gemälde präsentiert sich der Weinheimer Hermannshof im Frühling. Der Blauregen, der den Weg an der Mauer zur Babostraße wie eine Pergola überspannt, steht in voller Blüte. In seiner ganzen Pracht zeigt sich auch der Taschentuchbaum. Tulpen und Pfingstrosen blühen in den schönsten Farben – herrliche Fotomotive für Besucher. Doch nicht alle gehen mit der nötigen Sorgfalt durch den Schau- und Sichtungsgarten und bleiben auf den ausgewiesenen Wegen.