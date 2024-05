Mit dem Weinheimer Hermannshof durchs Jahr

Weinheimer wussten es längst: Der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof gehört zu den schönsten Gärten überhaupt. Und selbst das renommierte Reportage-Magazin GEO des Hamburger Gruner&Jahr-Verlags hat den Hermannshof mit einem Platz im 2024er-Gartenkalender geadelt. Der Weinheimer Garten ziert sogar das Titelbild. Es zeigt den Hermannshof in voller Blüte. Die GEO-Redaktion schwärmt: „Hinzugehen lohnt sich besonders, wenn der Judasbaum Pink trägt und auch die Blauregen und Prärielilien dahinter in voller Blüte stehen. Ein Fest für die Sinne!“

Das sehen auch die beiden Hobby-Fotografen Sven Sasse-Rösch und Trixi Steigner so – und zwar durch die Linse ihrer Kamera. Beide sind Fans des Hermannshofs und hatten deshalb fast zur gleichen Zeit die Idee, an die neue Hermannshof-Doppelspitze Sean Carroll und Sabine Bomba heranzutreten mit der Idee, einen Kalender für den Schau- und Sichtungsgarten aufzulegen.

Schön zu jeder Jahreszeit

Er liebt den Hermannshof zu jeder Jahreszeit, fängt seine schönsten Seiten mit der Sony alpha 7/4 ein, die er immer in seinem Rucksack dabeihat. Seine Fotos sind eine Liebeserklärung an Weinheim, aber auch an die Menschen, die hier wohnen. In seiner Serie „Weinheimer Blickwinkel“ lichtet Sasse-Rösch immer wieder die Blüten des Hermannshofes ab, gerne auch in Makroaufnahmen. Ein schöner Ausgleich zu seinen Porträts der Reihe „Menschen dieser Stadt“, die er unter anderem auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Im Zuge des Kalenders ist eine neue Seite dazugekommen: „Wenn Linse auf Hermannshof trifft“. „Inzwischen hat diese Seite schon über 850 Mitglieder. Und die Kommentare zeigen, wie die Bilder aus dem Hermannshof den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, freut sich der Hobby-Fotograf und schickt hinterher: „Insbesondre bei denjenigen, die den Hermannshof aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht besuchen können.“