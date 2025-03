Weinheimer Hermannshof wieder geöffnet 

Weinheim. Der Frühling ist da und lockt uns in die Natur. Wie schön, dass der wunderschöne Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim wieder täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist. Erste zarte Frühlingsboten wie lilafarbenen Elfen-Krokusse, Winterlinge, Märzenbecher und kleine Tulpen wagen sich aus dem kalten Boden und auch die mächtigen Magnolienbäume leuchten in den Himmel.