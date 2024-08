Der Vorverkauf zum 77. Bergsträßer Winzerfest startet

Darauf haben Partyfans schon gewartet: Am Donnerstag, 1. August, beginnt der Kartenvorverkauf für den Auftritt der Band „Allgäu Power“ im Weinheimer Ortsteil Lützelsachsen. Die Vollblutmusiker eröffnen am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr (Einlass 18 Uhr) das 77. Bergsträßer Winzerfest, das bis zum Sonntag, 6. Oktober, dauert.

Der Vorsitzende des Verkehrs- und Heimatvereins Lützelsachsen, Stefan Kilian, ist sich sicher, dass die Tickets für die Winzerhalle wie im Vorjahr wieder reißenden Absatz finden werden – es gibt sie sowohl beim Autohaus Sporer (Südliche Bergstraße 3) in Lützelsachsen als auch bei Elektro Kilian (Olbrichtstraße 11) in Weinheim. Bereits zum siebten Mal kommt die Stimmungsband nach Lützelsachsen. „Langweilig wird es nie“, weiß Kilian, „denn sie spielen immer andere Lieder.“ Ihr Publikum immer wieder aufs Neue zu begeistern, ist das gesetzte Ziel der fünf Jungs auf der Bühne, die bei Dieter Bohlens-RTL Supertalent 2008 durch den Titel „Bauer sucht Frau“ deutschlandweit bekannt wurden. Mit einer unglaublichen Vielfalt an klassischen und traditionellen Instrumenten und ihren ganz speziellen Interpretationen der besten Songs will „Allgäu Power“ für ein ebenso überraschtes wie begeistertes Publikum in Lützelsachsen sorgen.