Die schönsten Bilder vom Winzerfest in Lützelsachsen

Kunterbunte Trainingsanzüge aus Segelfliegerseide hatten Hochkonjunktur beim Umzug zum Bergsträßer Winzerfest im Weinheimer Ortsteil Lützelsachsen. Die Mode der 80er-Jahre passte zum Motto „Lützelsachsen auf dem Laufsteg – Mode im Wandel der Zeit“, ebenso die Musik der Neuen Deutschen Welle, die aus den Lautsprechern der Festwagen dröhnte. Dazu verkündeten Hippies aus den 70ern „Love and Peace“. Am meisten vertreten – wie könnte es auch anders sein – waren aber die Trachten, eine Kleidung, die wohl am wenigsten der Mode unterworfen ist.