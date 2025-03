Weinheimer Fake-Blitzer bei RTL

Weinheim. Der Fake-Blitzer in der Mannheimer Straße wird allmählich zur Weinheimer Sensation. Nachdem WNOZ bereits vergangene Woche über die hölzerne Attrappe am Händelknoten berichtet hatte, wurde jetzt auch der TV-Sender RTL auf das Fake aufmerksam. Am Mittwoch schickte der Sender dafür extra Kameramann und Reporter des Regionalprogramms RON TV in die Zweiburgenstadt, um mit Rathaussprecher Roland Kern ein Interview über den Scherz zu führen.