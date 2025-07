Brandschutz in den Ferien

Die besten Tipps der Feuerwehr Weinheim für einen sicheren Sommerurlaub

Ob Ferienwohnung, Hotel oder Campingplatz – wer in den Sommerferien reist, sollte auch an den Brandschutz denken. Die Feuerwehr Weinheim gibt praktische Tipps, was vor der Abreise von zu Hause zu beachten ist.